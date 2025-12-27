Polizia Locale la risposta Sequestro da 20mila euro di moto e articoli illegali
Moroni È il pomeriggio del 23 dicembre, in via Amendola, a un tiro di schioppo dalla stazione. Gli agenti della Locale dei reparti Moto, Polizia commerciale e Territoriale del quartiere Porto-Saragozza stanno mettendo in campo una serie di servizi straordinari focalizzati al controllo della circolazione dei monopattini elettrici e al contrasto di quelli non a norma. Entrano in un’esercizio commerciale di vicinato, un piccolo market, e dentro trovano quello che sembra a tutti gli effetti un bazar di mezzi pericolosi. "Un vero e proprio salone di prodotti non conformi". Monopattini, bici e due moto elettriche, tutto in vendita, oltre a caschi, gomitiere e ginocchiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
