Pokémon un leak ha svelato i nuovi set LEGO in arrivo con Charizard Eevee Mewtwo e tanti altri?

Dopo la conferma ufficiale della linea LEGO Pokémon, prevista per il 2026, iniziano a emergere dettagli sempre più concreti su cosa troveremo sugli scaffali. Un nuovo leak, attribuito al noto insider Brick Tap, avrebbe svelato in anticipo i nomi e i codici dei set attesi per l’estate 2026. La selezione sembra puntare dritta al cuore dei fan, includendo alcuni dei Pokémon più amati di sempre e se confermate, queste informazioni delineano una seconda ondata di prodotti molto più ampia e articolata. Il tutto mentre cresce l’attesa per il reveal ufficiale di LEGO e The Pokémon Company. Secondo le indiscrezioni, i set dell’estate 2026 rappresenterebbero la seconda fase della collaborazione, con la prima ondata che sarebbe invece prevista per febbraio 2026, con un debutto di grande impatto che includerebbe anche un costoso set da collezione dedicato ai tre starter storici di Pokémon Rosso e Blu: Charmander, Bulbasaur e Squirtle. 🔗 Leggi su Game-experience.it

