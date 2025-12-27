Podismo | Capodanno di Corsa è tutto pronto San Giovanni si prepara al grande evento

Proseguono i preparativi per la 49esima edizione del Capodanno di Corsa a San Giovanni Valdarno. La manifestazione, organizzata dalla U.N.V.S. – Sezione Ezio Bianchi in collaborazione con Atletica Sangiovannese e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, propone come sempre una gara competitiva di 13,4 km valida per il Gran Prix 2026 e una passeggiata non competitiva di 5,3 km, aperta a tutti in forma ludico-motoria. Per iscriversi è necessario scrivere all’indirizzo [email protected] oppure sulla piattaforma Icron inviando modulo, tessera, certificato medico agonistico. Sul sito dell’ Atletica Sangiovannese viene indicato il codice Iran per il pagamento dell’iscrizione pari a 10 euro fino al 31 dicembre e 15 euro il giorno della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

