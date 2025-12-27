Planet Funk | il 16 gennaio esce il nuovo album Bloom
NAPOLI – Venerdì 16 gennaio 2026 esce il nuovo album di inediti dei Planet Funk, tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. “Blooom”, questo il titolo del disco, arriva al termine di un anno intenso, creativo e ricco di musica che ha visto Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra) impegnati tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero, un percorso che oggi si trasforma in nuova energia, in una visione ancora più aperta e rivolta al futuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
