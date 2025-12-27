Più risposte al territorio Il voto è favorevole

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Frosini, capogruppo in Consiglio provinciale di ’Insieme con Agnese Carletti per la Provincia di Siena’, ha espresso un giudizio positivo sul bilancio approvato dall’ente. "Le maggiori entrate – afferma Frosini – consentono alla Provincia di programmare e investire sicuramente meglio rispetto al passato e, quindi, di avere più capacità di risposta ai bisogni del territorio in un quadro complessivo che richiede attenzione, continuità amministrativa e una visione di medio e lungo periodo capace di accompagnare le scelte pubbliche con responsabilità, equilibrio e coerenza rispetto agli obiettivi di sviluppo locale e sostenibilità delle politiche adottate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

pi249 risposte al territorio il voto 232 favorevole

© Lanazione.it - "Più risposte al territorio. Il voto è favorevole"

Leggi anche: La Solofra Servizi S.p.A. ottiene il voto favorevole dei creditori sul concordato preventivo

Leggi anche: Centrale Enel: "Istituzioni e azienda diano risposte certe ai lavoratori e al territorio"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.