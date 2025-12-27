Andrea Frosini, capogruppo in Consiglio provinciale di ’Insieme con Agnese Carletti per la Provincia di Siena’, ha espresso un giudizio positivo sul bilancio approvato dall’ente. "Le maggiori entrate – afferma Frosini – consentono alla Provincia di programmare e investire sicuramente meglio rispetto al passato e, quindi, di avere più capacità di risposta ai bisogni del territorio in un quadro complessivo che richiede attenzione, continuità amministrativa e una visione di medio e lungo periodo capace di accompagnare le scelte pubbliche con responsabilità, equilibrio e coerenza rispetto agli obiettivi di sviluppo locale e sostenibilità delle politiche adottate". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Più risposte al territorio. Il voto è favorevole"

