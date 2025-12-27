Pistoiesi a casa per Natale Ma pronti a partire in primavera | Ormai si sceglie la bassa stagione

Il periodo natalizio è per tanti il momento di organizzare viaggi più o meno lontani. Anche i pistoiesi non sono immuni dalla voglia di viaggiare, specialmente dopo gli anni difficili della pandemia e delle chiusure imposte dal Covid. Una voglia che continua nonostante il carovita, le bollette e gli stipendi fermi. Perché, come spiega Alessio Bennati dell’agenzia di viaggio Ulisse, il turismo dall’Italia verso l’estero non si sta fermando ma solo evolvendo: "In generale quest’anno abbiamo osservato una certa stabilità nella nostra clientela, segno che chi vuole viaggiare tendenzialmente lo fa. Quel che sta cambiando sono i mesi in cui le persone decidono di viaggiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

