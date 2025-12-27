Pistoia | suocera viene investita e nuora è colta da malore muoiono entrambe

Due donne, aventi legami familiari fra loro, sono morte nel giro di poche ore nella serata di ieri a Pistoia. La prima, Liliana Podestà, 87 anni, stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Fiorentina, località Sperone. La seconda, Laura Mecheri, 58 anni, è deceduta per le conseguenze di un malore improvviso probabilmente dovuto allo choc emotivo nel vedere la suocera a terra priva di sensi. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 18 del giorno di Santo Stefano. Un automobilista, che procedeva in direzione Bottegone (Pistoia), ha investito l'anziana, che sarebbe morta sul colpo.

Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe - La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti Un Santo Stefano segnato da un doppio lutto quello vissuto a Pistoia, dove due donne hanno perso la vita in s ... msn.com

Incidente mortale a Pistoia, due le vittime: la suocera viene investita, la nuora è colta da malore - Tragico incidente nel tardo pomeriggio del 26 dicembre: una donna è stata investatita e l'altra che era con lei è morta per arresto cardiaco: le vittime sono Liliana Podestà, 87 anni, e la nuora Laura ... corrierefiorentino.corriere.it

Doppia tragedia a Pistoia: chi sono le vittime - facebook.com facebook

