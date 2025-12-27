Pistoia suocera investita e uccisa e nuora morta per malore | ipotesi omicidio stradale

Due donne, suocera e nuora, sono morte in un incidente stradale lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone, a Pistoia. Liliana Podestà, di 87 anni, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Poco dopo è morta anche la nuora, Laura Mecheri, di 59 anni, a causa di un malore che le ha provocato un arresto cardiaco, mentre tentava di prestare soccorso alla suocera. Indaga la polizia locale. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

