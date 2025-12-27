Pistoia suocera investita e uccisa e nuora morta per malore | ipotesi omicidio stradale
Due donne, suocera e nuora, sono morte in un incidente stradale lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone, a Pistoia. Liliana Podestà, di 87 anni, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Poco dopo è morta anche la nuora, Laura Mecheri, di 59 anni, a causa di un malore che le ha provocato un arresto cardiaco, mentre tentava di prestare soccorso alla suocera. Indaga la polizia locale. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Pistoia: suocera viene investita e nuora è colta da malore, muoiono entrambe
Leggi anche: Doppio lutto a Pistoia, suocera viene investita e la nuora muore per un malore
Pistoia, anziana investita e uccisa, la nuora la vede a terra e muore per un malore improvviso; Muore investita da auto, la nuora vede l’incidente dalla finestra: stroncata da malore; Investita da un'auto a Pistoia muore a 87 anni, stroncata da un infarto la nuora che la stava soccorrendo; Anziana muore investita da un'auto, la nuora assiste all'incidente e viene uccisa da un malore.
Pistoia, suocera investita e uccisa e nuora morta per malore: ipotesi omicidio stradale - Due donne, suocera e nuora, sono morte in un incidente stradale lungo via Fiorentina, nella zona dello Sperone, a Pistoia. lapresse.it
Pistoia, la suocera investita e uccisa: la nuora muore per lo choc - PISTOIA – Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri: entrambe hanno perso la vita nel pomeriggio di Santo Stefano. livesicilia.it
Pistoia, anziana investita e uccisa, la nuora la vede a terra e muore per un malore improvviso - Si chiamavano Liliana Podestà e Laura Mecheri le due donne morte el tardo pomeriggio del 26 dicembre a Pistoia, in via Fiorentina, località Sperone. ilmattino.it
In pochi istanti un tranquillo pomeriggio di Santo Stefano si è trasformato in una tragedia doppia che ha scosso via Fiorentina e l’intera zona dello Sperone, a Pistoia. Suocera e nuora sono morte a pochi minuti di distanza: l’anziana, Liliana Podestà, investita - facebook.com facebook
Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.