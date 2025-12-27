La neve ancora non è abbondante, ma molti comprensori sciistici hanno già aperto, almeno parzialmente.Da Alagna e Mera, in Valsesia, fino a San Domenico e Macugnaga in Ossola, senza dimenticare DomoBianca e il Mottarone, sono moltissime le piste a due passi dalla città dove trascorrere una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Piste da sci vicino a Novara: informazioni e prezzi della stagione 2025/2026

Leggi anche: Piste da sci vicino a Novara: informazioni e prezzi della stagione 2025/2026

Leggi anche: Piste da sci vicino a Novara: informazioni e prezzi della stagione 2025/2026

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Macugnaga, ancora problemi agli impianti: le piste da sci non aprono; A Bardonecchia finalmente la neve: piste tutte aperte e skipass in crescita. Boom di affezionati; Bianco Natale in montagna: dove sta nevicando tra novarese e Vco; Bravi Tonietti e Calcini (sci club Valle Anzasca) ai campionati di Scialpinismo.

Montagna, sulle piste arrivano i poliziotti sugli sci - Poliziotti sugli sci per garantire più sicurezza sulle piste. novaratoday.it