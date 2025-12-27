Piste da sci vicino a Novara | informazioni e prezzi della stagione 2025 2026
La neve ancora non è abbondante, ma molti comprensori sciistici hanno già aperto, almeno parzialmente.Da Alagna e Mera, in Valsesia, fino a San Domenico e Macugnaga in Ossola, senza dimenticare DomoBianca e il Mottarone, sono moltissime le piste a due passi dalla città dove trascorrere una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Piste da sci vicino a Novara: informazioni e prezzi della stagione 2025/2026
Leggi anche: Piste da sci vicino a Novara: informazioni e prezzi della stagione 2025/2026
Macugnaga, ancora problemi agli impianti: le piste da sci non aprono; Polizia di Stato sugli sci, due i distaccamenti nel Vco: a San Domenico e Domobianca; Montagna, sulle piste arrivano i poliziotti sugli sci; Bravi Tonietti e Calcini (sci club Valle Anzasca) ai campionati di Scialpinismo.
Montagna, sulle piste arrivano i poliziotti sugli sci - Poliziotti sugli sci per garantire più sicurezza sulle piste. novaratoday.it
BUON NATALE e BUONE FESTE da TUTTI NOI Un NATALE imbiancato questo 2025 E non poteva essere INAUGURAZIONE migliore per farvi vedere la nostra NUOVE SEDE Da OGGI ci troverete DIRETTAMENTE sulle PISTE DA SCI vicino - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.