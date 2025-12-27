Pisogne la montagna frana sulla strada e rotola a valle | sfondati il tunnel paramassi e la rete di protezione

Pisogne (Brescia) – Momenti di paura per via di una frana lungo la via che dal paese di Pisogne, località Dossello, porta alle piccole frazioni montane di Palot, Fraine e Sonvico. La notte tra il 26 e il 27 dicembre, tra mezzanotte e l’una, chi vive poco distante ha raccontato di aver sentito un boato: un imponente smottamento ha interessato il versante del monte, appunto crollato di schianto sulla strada e rotolato nella vallata. Un miracolo che non vi siano feriti. Pisogne, frana invade strada per le frazioni montane Lo smottamento. Decine di metri cubi di pietre hanno sfondato il tunnel paramassi e la rete di protezione, travolgendo il guardrail e seppellendo interamente la carreggiata per almeno una cinquantina di metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

