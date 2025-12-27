Pisogne frana invade strada per le frazioni montane

Il boato e poi la frana, una grande quantità di massi e detriti precipita sulla strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i tecnici - Una frana di grosse dimensioni si è verificata nella notte a Pisogne nel bresciano, nella frazione di Sonvico Inferiore: dopo il distaccamento una grande quantità di massi e detriti si è rive ... ildolomiti.it

La ValCamonica Là Ghé. SigmaMusicArt · News Intro. Sonvico Sabato 27/12 Attorno all’una si è verificato una frana sulla strada tra Pisogne e Sonvico. Sul posto sono intervenute sin da subito diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione C - facebook.com facebook

Frana nella notte a Pisogne: travolto un paramassi, verifiche in corso x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.