Pisogne frana invade strada per le frazioni montane
Una frana ha invaso la strada che da Pisogne porta verso la Val Palot, provocando disagi alle frazioni montane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Frana invade una strada e blocca una famiglia: interviene il Gruppo operativo speciale dei Vigili del Fuoco
Leggi anche: Incendio nel deposito di materassi, fumo nero invade la strada
Pisogne, frana sulla strada per la val Palot - Lo smottamento, di notevoli dimensioni, si è verificato nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 dicembre, in località Sonvico Inferiore. quibrescia.it
Frana nella notte a Pisogne sulla strada che porta alla Val Palot: «Crepa nella parete sovrastante la strada, che ora è chiusa: ci saranno disagi» - Il sindaco Laini: «Bisognerà prima intervenire in parete, mettendo in sicurezza il materiale ancora pericolante, e soltanto dopo potremo lavorare lungo la strada per rimuovere il materiale caduto e pr ... brescia.corriere.it
Il boato e poi la frana, una grande quantità di massi e detriti precipita sulla strada (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i tecnici - Una frana di grosse dimensioni si è verificata nella notte a Pisogne nel bresciano, nella frazione di Sonvico Inferiore: dopo il distaccamento una grande quantità di massi e detriti si è rive ... ildolomiti.it
La ValCamonica Là Ghé. SigmaMusicArt · News Intro. Sonvico Sabato 27/12 Attorno all’una si è verificato una frana sulla strada tra Pisogne e Sonvico. Sul posto sono intervenute sin da subito diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione C - facebook.com facebook
Frana nella notte a Pisogne: travolto un paramassi, verifiche in corso x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.