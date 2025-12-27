Pisacane su Palestra | Addio a gennaio? Vi dico questo 

Inter News 24 Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato di Marco Palestra, dando anche delle indicazioni importanti sul suo futuro. Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa di Marco Palestra, esterno accostato anche all’Inter. ELOGI A PALESTRA – « Palestra è un patrimonio del nostro calcio. Ha strapotere fisico, sa giocare con entrambi i piedi, gioca con scioltezza. Quello che mi ha colpito è questa sua personalità palla al piede: balza all’occhio il fatto che non sai mai dove può andare, ed è un’abilità che hanno in pochi. Sa crossare di destro e di sinistro. E’ un ragazzo che ascolta, e gli dico che non sono contento di come ha fatto nelle due fasi nelle ultime due partite. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pisacane nel post partita: «Mi auguro che Palestra rimanga a gennaio. Kilicsoy negli spazi stretti fa cose da circo!» - Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match della 17a giornata contro il Torino di Marco Baroni. cagliarinews24.com