Pisa Juve | tutti i dubbi di formazione di Gilardino Diversi ballottaggi da risolvere per il tecnico
verso il match dell’Arena Garibaldi. Il Pisa di Alberto Gilardino si appresta ad affrontare la Juventus di Spalletti in un match che profuma di storia, ma con diverse incognite tattiche da risolvere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro deve sciogliere almeno un ballottaggio per reparto, sebbene possa contare su alcune pedine inamovibili. Attacco: Moreo guida, ballottaggio per la spalla. L’unica vera sicurezza riguarda il reparto offensivo, dove Riccardo Moreo è pronto a guidare l’attacco nerazzurro, forte di una condizione che lo vede attualmente come punto di riferimento avanzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Bologna Juve: quali ballottaggi di formazione non sono ancora stati risolti. Due dubbi per il tecnico
Leggi anche: Inter Lazio, Chivu ha sciolto le riserve: risolti tutti i dubbi e i ballottaggi di formazione! Ecco chi gioca tra Bonny e Thuram
Pisa-Juve: la probabile formazione di Spalletti tra turnover, dubbi e ballottaggi; Juventus, due dubbi per Spalletti verso il Pisa: Conceição e McKennie non al top, torna Koopmeiners; Da Cabal a Conceicao, quanti dubbi per Pisa-Juve: le prime sensazioni sui possibili recuperi; Francisco Conceiçao giocherà Pisa-Juventus? Le ultime sulle condizioni dell’esterno offensivo bianconero.
Juventus | Koopmeiners, Zhegrova, David, Openda: chi gioca e chi no contro il Pisa - Ultimissimi preparativi per la Juventus in vista della trasferta contro il Pisa, valida per la 17^ giornata di Serie ... fantamaster.it
Pisa, i dubbi di Gilardino verso la Juventus: Moreo resta una certezza - Alla vigilia della sfida contro la Juve, Alberto Gilardino deve sciogliere almeno un ballottaggio per ... tuttojuve.com
Serie A: Pisa-Juventus in campo alle 20.45 DIRETTA - Il tecnico Spalletti, però, ha recuperato McKennie, regolarmente a disposizione per la sfida in programma all'Arena Garibaldi alle ore 20. ansa.it
Sinceri: chi merita il posto tra DAVID e OPENDA in Pisa-Juventus - facebook.com facebook
#Juve, i convocati per #Pisa: out #Conceicao e #Cabal x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.