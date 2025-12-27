Pisa Juve LIVE | squadre arrivate all’Arena Garibaldi le scelte ufficiali di Spalletti

di Marco Baridon Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Pisa Juve 0-0: risultato e tabellino. Pisa: Semper, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Leris, Tramoni, Touré, Aebischer, Vural, Moreo, Calabresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pisa Juve LIVE: squadre arrivate all’Arena Garibaldi, le scelte ufficiali di Spalletti Leggi anche: Juve Pafos LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficiali di Spalletti Leggi anche: Juve Roma LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficiali di Spalletti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Dove vedere Pisa-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pisa-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni; Pisa-Juve, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Serie A | I precedenti di Pisa-Juventus. Pisa-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE - All'Arena Garibaldi, i bianconeri di Spalletti a caccia di conferme dopo il doppio successo su Bologna e Roma, ma Gilardino si gioca la panchina ... corrieredellosport.it

Pisa-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Pisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Spalletti è in programma alle ore 20. tuttosport.com

#Pisa- #Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, #Spalletti e la tentazione x.com

Dove vedere Pisa-Juve in tv Dazn o Sky, orario - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.