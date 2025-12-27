Pisa Juve LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

di Marco Baridon del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all'Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Pisa Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Pisa Juve: il pre-partita. Ore 10.00 – Luciano Spalletti intenzionato a confermare il 3-4-2-1 anche all'Arena Garibaldi.

Pisa-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni - Il Pisa rischia grosso e contro la Juve proverà a fare risultato per salvare la classifica: le scelte dei due allenatori e dove vedere la partita ... fanpage.it

Pisa-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A - Senza Conceiçao e Cabal indisponibili, la novità può essere Miretti dal 1’, trequartista con Yildiz e dietro Da ... sport.sky.it

