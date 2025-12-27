Pisa Juve la mossa di Spalletti all’ora di gioco per scuotere i suoi | doppio cambio e arretramento di Koopmeiners

Pisa Juve, rivoluzione tattica al 60?: Spalletti inserisce Zhegrova e David per Openda e Locatelli, abbassando l’olandese in regia per vincere. All’Arena Garibaldi scocca l’ora di gioco e la partita vive il suo momento di svolta tattica più significativo e rischioso. Luciano Spalletti, evidentemente non soddisfatto dell’andamento della gara o semplicemente desideroso di spezzare l’equilibrio contro un Pisa roccioso e ben organizzato, decide di intervenire pesantemente dalla panchina con una doppia sostituzione che modifica radicalmente il DNA della sua squadra. Al minuto 60, il tecnico di Certaldo richiama in panchina Manuel Locatelli e Lois Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Koopmeiners Juve, la mossa clamorosa di Spalletti contro la Cremonese: l'olandese schierato come braccetto difensivo!

Koopmeiners sempre più centrale nella Juventus di Spalletti: ora il dilemma con Kelly e il possibile cambio modulo

