di Marco Baridon Pisa Juve, l’arrivo dei pullman alla Cetilar Arena: prima i nerazzurri e poi la squadra di Spalletti – FOTO e VIDEO del pre-partita. (inviato alla Cetilar Arena) – L’attesa sta per finire e l’atmosfera alla Cetilar Arena è già incandescente. Pochi istanti fa, i due pullman delle squadre hanno fatto il loro ingresso allo stadio, accolti da due cornici di pubblico decisamente differenti ma ugualmente appassionate. È stato il pullman dei padroni di casa ad arrivare per primo, fendendo la folla di tifosi nerazzurri che hanno scortato il mezzo con cori, bandiere e fumogeni, caricando l’ambiente in vista di una sfida che qui è sentita come poche altre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pisa Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati alla Cetilar Arena: FOTO e VIDEO del pre-partita

Leggi anche: Juve Udinese, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita

Leggi anche: Juve Cagliari, i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pisa Juve, bianconeri al lavoro per l'ultima del 2025: novità Koopmeiners accanto a Bremer, Conceicao, McKennie e Cabal... Il punto verso il match di sabato; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange; Ribaltone tecnico e societario, zero tituli sul campo, nuovi casi Var, razzismo e sassi: ma quest'anno....

Pisa-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, Spalletti e la tentazione - Dopo i tre successi di fila con Pafos (in Europa), Bologna e Roma, i bianconeri vogliono calare il poker di vittorie, continuando la risalita in classifica. tuttosport.com