Pisa Juve bianconeri in campo stasera col lutto al braccio | verrà ricordata Maria Sole Agnelli L’iniziativa della Vecchia Signora

Pisa Juve, la squadra di Spalletti in campo con il lutto al braccio per la scomparsa di Maria Sole Agnelli. L’iniziativa per questo match. La sfida di campionato tra Pisa e Juventus, in programma oggi all’Arena Garibaldi, assume un tono solenne e malinconico. La squadra bianconera scenderà in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Maria Sole Agnelli, scomparsa ieri all’età di 100 anni. Sorella dell’indimenticato Avvocato Gianni Agnelli e di Umberto, Maria Sole è stata una figura di rilievo per la famiglia e un’appassionata sostenitrice della storia bianconera, pur mantenendo sempre un profilo di grande discrezione ed eleganza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Juve, messaggio chiaro dei bianconeri all’Inter su Thuram: ecco la posizione della Vecchia Signora

Leggi anche: Maria Sole Agnelli, per quattordici anni alla guida della Fondazione Agnelli. Un contributo alla scuola italiana e al mondo della cultura

