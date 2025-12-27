Pisa i convocati di Gilardino per la sfida contro la Juventus | ecco i nerazzurri a disposizione del tecnico
Pisa, Gilardino ufficializza i convocati per la sfida alla Juve: l’elenco completo dei nerazzurri a disposizione per il match Il Pisa si avvicina alla prestigiosa sfida della diciassettesima giornata di Serie A contro la Juventus. Attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali, il club nerazzurro ha introdotto l’appuntamento serale alla Cetilar Arena, rimarcando il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Pisa Lazio, i convocati di Alberto Gilardino: le scelte del tecnico dei toscani per la sfida contro i biancocelesti
Leggi anche: Convocati Pisa per la Juventus: i giocatori a disposizione di Gilardino per il match dell’Arena Garibaldi
Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni; Pisa, Gilardino a rischio esonero? Il club pensa a Davide Ancelotti; Pisa, Cuadrado a parte: il punto verso la sfida contro la Juventus; Cagliari-Pisa, le formazioni ufficiali.
Pisa, i convocati di Gilardino per la sfida contro la Juventus: ecco i nerazzurri a disposizione del tecnico - Pisa, Gilardino ufficializza i convocati per la sfida alla Juve: l’elenco completo dei nerazzurri a disposizione per il match Il Pisa si avvicina alla prestigiosa sfida della diciassettesima giornata ... calcionews24.com
Qui Pisa - I convocati di Gilardino per il match con la Juventus - Il Pisa, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara con la Juventus: "Questa sera (ore 20. tuttojuve.com
Juve, due assenze per Spalletti: i convocati bianconeri per la sfida al Pisa - Garibaldi contro i nerazzurri di Gilardino: 22 gli uomini a disposizione del tecnico di Certaldo ... msn.com
Palermo-Padova, i convocati: Inzaghi sorride a metà. Sono infatti recuperati sia Pierozzi che Vasic, ma si deve arrendere Bereszynski: difesa da reinventare per il tecnico ex Pisa. - facebook.com facebook
#PisaJuve I convocati di #Spalletti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.