Pisa due pali e tanto coraggio Ma all’Arena passa la Juventus | 0-2
Pisa, 27 dicembre 2025 – Solito film, stesso finale. purtroppo. Il Pisa gioca bene con le grandi e impaurisce sul serio la Juventus colpendo due legni, ma nella ripresa capitola senza poi trovare la via del gol. Così all’Arena l’unica gioia stagionale resta quella di Touré con la Cremonese e la classifica relega la banda di Gilardino al penultimo posto. Il 2025 va in archivio fra gioie e dolori aspettando rinforzi dal calciomercato. La città di Pisa risponde presente all’appuntamento: record di spettatori all’Arena, 12.640 presenze sugli spalti, per un match atteso da 34 anni. Per l’occasione Gilardino deve fare a meno in extremis di Meister (influenzato), rinunciando così a una vera prima punta di ruolo (Nzola, lo ricordiamo, è impegnato in Coppa d’Africa): così le capacità di riempire l’area e affondare il colpo si riducono ma non si annullano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Pisa, ko doloroso. All’Arena passa il Parma
Leggi anche: Juve, Birindelli svela: «Mi farebbe piacere rivedere una Juventus più dominante: non tanto come risultati, ma come atteggiamento. Pisa in Serie A? Sono Strafelice»
Pisa, due pali e tanto coraggio. Ma all’Arena passa la Juventus: 0-2 - Il Pisa gioca bene con le grandi e impaurisce sul serio la Juventus colpendo due legni, ma nella ripresa capitola senza poi trovare la v ... msn.com
Serie A: Cagliari e Pisa, due gol a testa ma tanti rimpianti - Cagliari e Pisa segnano due gol a testa ma portano a casa solo un pari, con tanti rimpianti per entrambe. ansa.it
Cagliari e Pisa, due gol a testa ma tanti rimpianti - Occasione persa per tutti, col Cagliari saprà solo più avanti se il Verona, terzultimo, terminerà l'operazione aggancio. ansa.it
VERSO PISA-JUVENTUS Per l'ultima partita dell'anno solare ci saranno Di Gregorio tra i pali, in difesa torna Koopmeiners che sarà affiancato da Bremer e Kalulu con Cambiaso e McKennie sulle corsie esterne. Al centro del campo Locatelli e Thuram mentre - facebook.com facebook
L’ #Inter ritrova i gol di Lautaro e vince a Pisa una partita complicata, contro un avversario tosto che #Gilardino ha schierato a specchio, 3:5:2 molto fisico e aggressivo. Partita fatta dai nerazzurri, ma in grande equilibrio, con Nzola che ha sprecato al 62’ una pa x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.