Pisa a testa alta ma non basta | Moreo e Tramoni sbattono sui pali La Juve è cinica

PISA – Vince la Juventus, ma quanta sofferenza all’Arena Garibaldi. I bianconeri di Spalletti superano il Pisa per 0-2, ma il risultato punisce oltremodo i padroni di casa. La gara, vibrante e combattuta, si decide solo nell’ultimo quarto d’ora, dopo che i toscani avevano fatto tremare i legni della porta difesa da Di Gregorio. L’avvio è di marca ospite. La Juve parte forte con Thuram e Openda, ma la difesa nerazzurra, guidata da un attento Caracciolo, regge l’urto. Col passare dei minuti, gli uomini di Gilardino prendono coraggio. Il primo tempo si chiude con un clamoroso brivido per la Juve: al 45?, sugli sviluppi di un corner, Moreo colpisce la traversa a Di Gregorio battuto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

