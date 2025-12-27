Pioggia l’analisi di Arpae | Caduti 150 millimetri È un altro evento record
In 48 ore, tra la Vigilia e Natale, sono caduti 150 millimetri di pioggia. Il 24 c’è stato il picco, con 98 millimetri cumulati. Poi altri 48, il 25. E ogni record per il mese di dicembre è stato "stracciato". Lo ripete Federico Grazzini, responsabile del centro funzionale della sala operativa di Arpae, meteorologo presente anche alle assemblea pubbliche che il Comune aveva organizzato dopo i disastri di ottobre 2024. Allora erano caduti 180 millimetri d’acqua in poche ore, mentre l’ultimo fenomeno è "più simile" all’alluvione 2023. "Ci sono delle analogie – racconta Grazzini – per la situazione meteorologica, con un ciclone che si è formato sul Tirreno già dal 22 dicembre e si è spostato lentamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
