Pinze seghette e coltelli Dal campo nomadi in missione per saccheggiare appartamenti
Dal campo di via di Salone in “missione” per commettere dei furti. A bloccare i loro piani ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo che hanno denunciato un 31enne, un 28enne e un 25enne dell’est Europa e domiciliati presso il campo nomadi perché gravemente indiziati dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it
