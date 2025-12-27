Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui | tra abbracci promozioni e silenzi il gossip infiamma Mediaset
Da settimane il mondo del gossip italiano è attraversato da un interrogativo insistente: tra Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui c’è solo stima professionale o qualcosa di più? Le voci parlano di un feeling riservato, nato sotto i riflettori di Mediaset, tra mezze smentite, indiscrezioni e gesti che non sono passati inosservati. Tutto avrebbe avuto origine da una foto diventata virale all’inizio del 2024. In uno scatto condiviso sui social da Samira, l’amministratore delegato del gruppo appare in un abbraccio particolarmente caloroso con la giovane conduttrice durante un party aziendale. Un gesto che, accompagnato da parole di grande stima della showgirl nei confronti del suo “capo”, ha acceso immediatamente i riflettori dei siti specializzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Samira Lui e il rumors su Sanremo: parla Pier Silvio Berlusconi
Leggi anche: SAMIRA LUI A SANREMO: LA SHOWGIRL E PIER SILVIO BERLUSCONI ROMPONO IL SILENZIO
Samira Lui rompe il silenzio sulla sua presenza a Sanremo: le dichiarazioni (e il consiglio di Pier Silvio); Le voci su Samira Lu diventano ingestibili, adesso è Pier SIlvio Berlusconi a parlare | La sua reazione scatena un’altra ondata; Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti; Samira Lui a Sanremo 2026? Pier Silvio Berlusconi: “Un azzardo. Fossi in lei, sarei prudente”.
Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti - Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co- libero.it
Samira Lui e il rumors su Sanremo: parla Pier Silvio Berlusconi - Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui: quando la TV cambia linguaggio senza alzare la voce. 361magazine.com
Samira Lui co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026: Tutto quello che c'è da sapere! - Conduttrice di Sanremo 2026, ma Dubbi da Pier Silvio Berlusconi Samira Lui potrebbe essere la co- notizie.it
Pier Silvio Berlusconi sostiene suo figlio Lorenzo nella passione per la boxe. Il ragazzo ha dimostrato di essere un talento e di aver raggiunto un livello piuttosto alto, tanto da far sognare suo papà - facebook.com facebook
Bizzarre esternazioni di #Occhiuto su Mamdani, perentorie dichiarazioni di Barbara #Berlusconi che stridono con i malumori di Marina e Pier Silvio. Che cosa succede in #ForzaItalia La nota di Sacchi @PaolaSacchi3 #26dicembre #FI x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.