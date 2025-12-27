Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui | il gossip infiamma Mediaset

Da mesi a Cologno Monzese non si parla d’altro: tra Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui c’è solo un forte feeling professionale oppure dietro quegli sguardi e quell’ormai famoso abbraccio c’è qualcosa di più? Il gossip è esploso sui social, rimbalzato sui siti di spettacolo e ora tiene banco mentre la carriera di Samira decolla a velocità record. Tutto parte da una foto virale di inizio 2024. In uno scatto condiviso dalla showgirl, si vede l’amministratore delegato di Mediaset stringerla in un abbraccio molto caloroso durante un party aziendale. Lei sorride, lui appare rilassato e complice, e sotto al post non mancano parole di grande stima rivolte al suo “capo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui: tra abbracci, promozioni e silenzi, il gossip infiamma Mediaset

Leggi anche: Samira Lui e il rumors su Sanremo: parla Pier Silvio Berlusconi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Samira Lui rompe il silenzio sulla sua presenza a Sanremo: le dichiarazioni (e il consiglio di Pier Silvio); Le voci su Samira Lu diventano ingestibili, adesso è Pier SIlvio Berlusconi a parlare | La sua reazione scatena un’altra ondata; Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti; Samira Lui a Sanremo 2026? Pier Silvio Berlusconi: “Un azzardo. Fossi in lei, sarei prudente”.

Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti - Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co- libero.it

Samira Lui e il rumors su Sanremo: parla Pier Silvio Berlusconi - Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui: quando la TV cambia linguaggio senza alzare la voce. 361magazine.com