Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui | il gossip infiamma Mediaset
Da mesi a Cologno Monzese non si parla d’altro: tra Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui c’è solo un forte feeling professionale oppure dietro quegli sguardi e quell’ormai famoso abbraccio c’è qualcosa di più? Il gossip è esploso sui social, rimbalzato sui siti di spettacolo e ora tiene banco mentre la carriera di Samira decolla a velocità record. Tutto parte da una foto virale di inizio 2024. In uno scatto condiviso dalla showgirl, si vede l’amministratore delegato di Mediaset stringerla in un abbraccio molto caloroso durante un party aziendale. Lei sorride, lui appare rilassato e complice, e sotto al post non mancano parole di grande stima rivolte al suo “capo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui: tra abbracci, promozioni e silenzi, il gossip infiamma Mediaset
Leggi anche: Samira Lui e il rumors su Sanremo: parla Pier Silvio Berlusconi
Samira Lui rompe il silenzio sulla sua presenza a Sanremo: le dichiarazioni (e il consiglio di Pier Silvio); Le voci su Samira Lu diventano ingestibili, adesso è Pier SIlvio Berlusconi a parlare | La sua reazione scatena un’altra ondata; Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti; Samira Lui a Sanremo 2026? Pier Silvio Berlusconi: “Un azzardo. Fossi in lei, sarei prudente”.
Samira Lui a Sanremo 2026, per Pier Silvio Berlusconi è “mossa azzardata”: il precedente con Gerry Scotti - Il retroscena sulla frenata di Pier Silvio Berlusconi su Samira Lui co- libero.it
Samira Lui e il rumors su Sanremo: parla Pier Silvio Berlusconi - Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui: quando la TV cambia linguaggio senza alzare la voce. 361magazine.com
Samira Lui co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026: Tutto quello che c'è da sapere! - Conduttrice di Sanremo 2026, ma Dubbi da Pier Silvio Berlusconi Samira Lui potrebbe essere la co- notizie.it
Pier Silvio Berlusconi sostiene suo figlio Lorenzo nella passione per la boxe. Il ragazzo ha dimostrato di essere un talento e di aver raggiunto un livello piuttosto alto, tanto da far sognare suo papà - facebook.com facebook
Bizzarre esternazioni di #Occhiuto su Mamdani, perentorie dichiarazioni di Barbara #Berlusconi che stridono con i malumori di Marina e Pier Silvio. Che cosa succede in #ForzaItalia La nota di Sacchi @PaolaSacchi3 #26dicembre #FI x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.