Nel mondo dello spettacolo italiano ci sono storie che nascono da una frase, altre da uno sguardo. Questa, invece, nasce da un abbraccio. Un gesto apparentemente innocuo, immortalato in una fotografia, che da mesi continua a rimbalzare tra siti di gossip, social network e retroscena televisivi. Protagonisti: Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, e Samira Lui, uno dei volti emergenti più osservati del panorama televisivo. Da settimane, tra corridoi aziendali e commenti online, una domanda torna con insistenza: tra i due c’è soltanto stima professionale o qualcosa di più? La foto che ha acceso la miccia. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Pier Silvio Berlusconi e Samira Lui: abbracci, promozioni e silenzi che accendono il gossip a Mediaset

