Picchiata con un ferro da stiro | donna salvata dai carabinieri e ricoverata in ospedale
Una donna di 61 anni picchiata selvaggiamente dal marito: è in ospedale con fratture multiple, l'uomo avrebbe usato un ferro da stiro e un mestolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
