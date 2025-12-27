Piano di pace Zelensky ottiene il via libera dei leader europei prima dell' incontro con Trump

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è coordinato con gli alleati europei alla vigilia dell'atteso incontro con il presidente Usa Donald Trump a Mar-a-Lago per cercare di raggiungere la pace. In una videochiamata dal Canada, dove ha incontrato il primo ministro Mark Carney, i leader hanno assicurato il pieno appoggio a Kiev. Al colloquio hanno partecipato i capi di Stato e di governo del cosiddetto 'gruppo di Berlino', il formato che si è riunito nella capitale tedesca a metà dicembre e che include, tra gli altri, Italia, Francia, Regno Unito e Germania. "Gli undici capi di Stato e di governo europei e canadesi, nonché i vertici della Nato e dell'Ue, hanno assicurato all'Ucraina il proprio sostegno e hanno sottolineato l'importanza di lavorare in stretta collaborazione con gli Stati Uniti per arrivare ad una pace duratura e giusta in Ucraina", ha riferito il cancelliere tedesco Fredrich Merz al termine della chiamata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

