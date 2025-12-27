Pezeshkian | Siamo in guerra totale con Usa Israele ed Europa

Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian sarebbe stato ferito da un attacco israeliano il 16 giugno, secondo l’agenzia di stampa “Fars” - Secondo l’agenzia di stampa iraniana Fars, nei 12 giorni di guerra tra Israele e Iran il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian sarebbe stato ferito leggermente da un attacco israeliano. ilpost.it

