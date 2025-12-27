Pezeshkian | Siamo in guerra totale con Usa Israele ed Europa
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran si trova in una "condizione di guerra totale" con Stati Uniti, Israele ed Europa. "Non vogliono che il nostro Paese si regga sulle proprie gambe", ha affermato, secondo quanto riportato dai media iraniani citati da Ynet. Pezeshkian ha avvertito che Teheran risponderà con maggiore durezza in caso di nuovi attacchi. "Se ci colpiranno di nuovo, riceveranno una risposta ancora più severa", ha detto, sottolineando che "l'unità della società iraniana sventerà tutti i complotti del nemico". 🔗 Leggi su Iltempo.it
