Pestaggio a Castiglione | anche il Prefetto esprime solidarietà al sindaco

27 dic 2025

Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, condanna fermamente il gravissimo episodio di violenza di cui è stato vittima nella serata di ieri il sindaco di Castiglione del Genovesi. Esprime piena solidarietà e augura una pronta guarigione al primo cittadino. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

