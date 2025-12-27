Pestaggio a Castiglione | anche il Prefetto esprime solidarietà al sindaco
Il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, condanna fermamente il gravissimo episodio di violenza di cui è stato vittima nella serata di ieri il sindaco di Castiglione del Genovesi. Esprime piena solidarietà e augura una pronta guarigione al primo cittadino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sottoposto ad un intervento chirurgico a causa dell’aggressione subita, Carmine Siano, sindaco di Castiglione del Genovesi, è ora ricoverato in Ortopedia nell’ospedale di Salerno . Siano è stato colpito violentemente con un bastone o forse una spranga da u - facebook.com facebook
