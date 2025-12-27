Un uomo di 62 anni, nel pomeriggio della vigilia di Natale, ha aggredito la moglie nella loro casa nella zona centrale di Pescara, colpendola con una bottiglia dopo una violenta lite. In altre occasioni la coppia aveva discusso animatamente e nel pomeriggio del 24 dicembre si è avuta l’ennesima lite. L’uomo, dopo una banale discussione, si è scagliato dapprima verbalmente contro la donna per poi colpirla violentemente sul viso con una bottiglia di vetro. La vittima, rimasta seriamente ferita, è fuggita terrorizzata in strada dove è stata raggiunta dai sanitari e portata in ospedale. Sul posto sono immediatamente giunte le pattuglie della polizia di Stato dove gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato l’uomo e svolto i primi accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pescara, aggredisce la moglie e la colpisce con una bottiglia di vero: arrestato – Video

Leggi anche: Pescara, aggredisce la moglie con una bottiglia: arrestato 62enne

Leggi anche: Lo colpisce con una bottiglia al volto e tenta la rapina, arrestato un 38enne

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pescara, aggredisce la moglie e la colpisce con una bottiglia: arrestato 62enne dalla Polizia; Pescara, aggredisce la moglie e la colpisce con una bottiglia: arrestato 62enne dalla Polizia; Pescara: colpisce moglie alla gola con un coccio di bottiglia, la salva il 118; POLIZIA DI STATO * : «VIOLENTA AGGRESSIONE A PESCARA, MARITO 62ENNE COLPISCE LA MOGLIE CON BOTTIGLIA DI VETRO.

Pescara, aggredisce la moglie: 62enne arrestato dalla Polizia abruzzonews.eu/pescara-aggred… x.com

Pescara, aggredisce la moglie e la colpisce con una bottiglia: arrestato 62enne dalla Polizia - facebook.com facebook