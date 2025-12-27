Perugia | incendio in un appartamento Due donne in ospedale

Perugia, 27 dicembre 2025 – Attimi di paura nella notte nel quartiere di San Sisto, a Perugia, dove un i ncendio è divampato all’interno di un appartamento in via Wagner. L’allarme è scattato intorno all’una, quando una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in una palazzina composta da quattro appartamenti. Le fiamme hanno interessato un alloggio al secondo piano: secondo le prime ricostruzioni, a innescare l’incendio sarebbe stato un vecchio apparecchio radiofonico, andato a fuoco a causa di un guasto elettrico, che ha finito per generare fiamme vive nella zona soggiorno. All’interno dell’abitazione si trovavano due donne, che stavano dormendo nella zona notte: una anziana disabile e la sua assistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

