Perugia attimi di paura in viale Indipendenza | plafoniera di un lampione si stacca e schianta al suolo

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente che poteva avere conseguenze gravi nel caso di passaggio di un pedone o di un’autovettura: la plafoniera di un lampione di viale Indipendenza si è staccata dal palo ed è precipitata a terra.L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 dicembre, ed è stato subito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia attimi di paura in viale indipendenza plafoniera di un lampione si stacca e schianta al suolo

© Perugiatoday.it - Perugia, attimi di paura in viale Indipendenza: plafoniera di un lampione si stacca e schianta al suolo

