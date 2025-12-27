Un incidente che poteva avere conseguenze gravi nel caso di passaggio di un pedone o di un’autovettura: la plafoniera di un lampione di viale Indipendenza si è staccata dal palo ed è precipitata a terra.L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 dicembre, ed è stato subito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, attimi di paura in viale Indipendenza: plafoniera di un lampione si stacca e schianta al suolo

