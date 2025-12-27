Perugia attimi di paura in viale Indipendenza | plafoniera di un lampione si stacca e schianta al suolo
Un incidente che poteva avere conseguenze gravi nel caso di passaggio di un pedone o di un’autovettura: la plafoniera di un lampione di viale Indipendenza si è staccata dal palo ed è precipitata a terra.L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 27 dicembre, ed è stato subito. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Paura in via Venezian, grosso albero si schianta al suolo
Leggi anche: Paura al Cep, albero di pino crolla al suolo in viale Virgilio
Albero sulla cabina di un camion Paura davanti all’hotel Mariani.
Perugia: incendio in un appartamento. Due donne in ospedale - Le fiamme sono scaturite da un vecchio apparecchio radiofonico. msn.com
Paura a Perugia, anziana scippata mentre torna a casa in centro e un uomo picchiato per il portafogli a Fontivegge - Con la pancia della città allarmata per gli ultimi fatti di cronaca, tra accoltellamenti e furti. ilmessaggero.it
Attimi di paura per l'ex Lazio Vavro: durante un torneo affronta un tifoso sugli spalti. Poi le scuse social - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.