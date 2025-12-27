Perry Bamonte chitarrista e tastierista dei Cure è morto a 65 anni
Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure, è morto durante le vacanze di Natale. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la stessa band, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito web venerdì 26 dicembre. Il musicista aveva 65 anni. “È con enorme tristezza che confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, scomparso dopo una breve malattia a casa durante le vacanze di Natale”, si legge nel post. “Tranquillo, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, ‘Teddy’ è stato una parte calorosa e vitale della storia dei Cure”. Parry Bamonte, la sua storia con i Cure. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
