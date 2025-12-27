Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure, è morto durante le vacanze di Natale. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la stessa band, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito web venerdì 26 dicembre. Il musicista aveva 65 anni. “È con enorme tristezza che confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, scomparso dopo una breve malattia a casa durante le vacanze di Natale”, si legge nel post. “Tranquillo, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, ‘Teddy’ è stato una parte calorosa e vitale della storia dei Cure”. Parry Bamonte, la sua storia con i Cure. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure, è morto a 65 anni

Leggi anche: È morto Perry “Teddy” Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure: aveva 65 anni

Leggi anche: È morto Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei Cure

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

È morto Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure; È morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure. Aveva 65 anni; È morto Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure negli anni ’90; Addio a Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure.

È morto Perry Bamonte, il chitarrista dei Cure aveva 65 anni, il ricordo della band: “Vitale per la nostra storia” - Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure, è morto dopo una breve malattia. fanpage.it