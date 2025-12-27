Permessi diritto allo studio 2026 in Lombardia si può ancora presentare domanda fino al 28 dicembre
In considerazione del nuovo Contratto Integrativo regionale stipulato lo scorso 16 dicembre USR Lombardia permette la presentazione delle istanze fino al 28 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
