Permessi diritto allo studio 2026 in Lombardia si può ancora presentare domanda fino al 28 dicembre

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In considerazione del nuovo Contratto Integrativo regionale stipulato lo scorso 16 dicembre USR Lombardia permette la presentazione delle istanze fino al 28 dicembre.

