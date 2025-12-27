Perin via dalla Juve | il portiere spinge per il ritorno al Genoa c’è già l’accordo col Grifone! Cosa manca per il suo addio alla Vecchia Signora

Perin via dalla Juve, c’è il sì al Genoa: manca ancora il contatto ufficiale tra i due club ma la volontà del portiere potrebbe essere decisiva. Le manovre di mercato in casa bianconera non riguardano solo i possibili innesti, ma accendono i riflettori anche su uscite che potrebbero cambiare gli equilibri dello spogliatoio. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, l’ipotesi Perin via dalla Juve sta assumendo contorni sempre più definiti e concreti. L’estremo difensore di Latina, da anni esempio di professionalità e affidabilità nel ruolo di vice, avrebbe maturato la ferma decisione di cambiare aria per tornare a sentirsi protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

