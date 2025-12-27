Perin lascia la Juve? Ecco la risposta del portiere alla possibile partenza a gennaio. Potrebbe rientrare in quell’operazione! Aggiornamenti importanti. Con l’imminente apertura della sessione invernale di riparazione, i telefoni tra Torino e la Liguria hanno iniziato a squillare con insistenza. Secondo le ultime rivelazioni del quotidiano Tuttosport, si preannuncia un traffico intenso sull’autostrada che collega la Juve al Genoa, con un’operazione che potrebbe ridisegnare gli equilibri delle due rose. Al centro del tavolo delle trattative c’è Mattia Perin. L’attuale vice di Di Gregorio ha già fatto sapere di gradire l’ennesimo ritorno sotto la Lanterna (sarebbe la quarta avventura in rossoblù). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin lascia la Juve? La risposta del portiere al possibile addio a gennaio. Potrebbe essere inserito in quell’operazione! Novità importanti

Leggi anche: Perin lascia la Juve a gennaio? Il Genoa sogna il suo ritorno a Marassi, la risposta del club bianconero è netta. Svelata la decisione sul futuro del portiere

Leggi anche: Perin Juventus: futuro ad un bivio in vista dell’estate. Potrebbe profilarsi questo scenario per il secondo portiere bianconero, novità importanti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Locatelli e Perin, i selfie con David e le voci sullo spogliatoio diviso: cosa c’è dietro; David isolato e Thuram in partenza? Perin spegne le voci intorno allo spogliatoio della Juve; Non invitano David a cena? Mette il formaggio sulla pasta alle vongole. Dietro alla battuta di Spalletti; I leader bianconeri zittiscono le malelingue! Dopo Perin anche Locatelli: la Juve è una famiglia UNITA??.

"Tutto bene?": Spalletti, la prima risposta a Perin è un messaggio a tutta la Juve - Una lunghissima giornata, la sua prima da tecnico della Juventus. tuttosport.com

Yildiz show allo Stadium con una doppietta, la Juve ribalta il Cagliari - Risposta immediata dei bianconeri, Thuram prova a calciare dal limite ma il suo tiro viene rimpallato da Luperto. ansa.it