Perin Genoa l’indiscrezione sulla cessione del portiere della Juve | I rossoblù faranno un tentativo importante Le parole

Juventus, accordo tra il Genoa e Perin: manca l’intesa tra i club - Mattia Perin ha voglia di tornare al Genoa e come rivelato da Matteo Moretto, il portiere della Juventus ha un accordo con i rossoblù ... it.blastingnews.com

FLASH | Perin al Genoa: ecco quanto incasserà la Juventus - Perin al Genoa: accelerata totale da parte del club rossoblù e occhio alla posizione della Juventus in vista dei prossimi giorni e settimane. fantamaster.it

Gazzetta dello Sport Mandas-Juve, il portiere greco per sbloccare Perin al Genoa! Il mercato invernale della Serie A si accende con una trattativa che sa di ritorno alle origini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Perin è sempre più vicin - facebook.com facebook

Mattia #Perin ha un accordo con il #Genoa per un biennale a un milione e mezzo a stagione. La #Juventus aspetta la prima mossa del Grifone, anche se non è stata ancora informata da Perin della sua volontà di lasciare Torino. @OggiSportNotiz2 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.