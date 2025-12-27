Perin Genoa l’indiscrezione sulla cessione del portiere della Juve | I rossoblù faranno un tentativo importante Le parole
Perin Genoa, arriva l’indiscrezione sull’eventuale cessione del portiere bianconero: «I rossoblù faranno un tentativo importante» Il mercato invernale entra nel vivo e si riaccende la pista che porta Mattia Perin di nuovo al Genoa. Come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il portiere della Juventus sarebbe infatti disposto a tornare in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Perin-Genoa, accordo vicino: la Juve potrebbe tornare sul mercato dei portieri a gennaio - Il secondo portiere bianconero vorrebbe tornare al Genoa di Daniele De Rossi per vivere una stagione da protagonista ... it.blastingnews.com
Gazzetta dello Sport Mandas-Juve, il portiere greco per sbloccare Perin al Genoa! Il mercato invernale della Serie A si accende con una trattativa che sa di ritorno alle origini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mattia Perin è sempre più vicin - facebook.com facebook
Mattia #Perin ha un accordo con il #Genoa per un biennale a un milione e mezzo a stagione. La #Juventus aspetta la prima mossa del Grifone, anche se non è stata ancora informata da Perin della sua volontà di lasciare Torino. @OggiSportNotiz2 x.com
