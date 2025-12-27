Perin Genoa il portiere spinge per tornare in Liguria | c’è un accordo di massima ma manca l’intesa con la Juve Le ultimissime

Perin Genoa, il portiere spinge per tornare in rossoblù: intesa di massima raggiunta sul contratto, ma manca l’ok decisivo della società bianconera. Il calciomercato porta spesso con sé storie di ritorni romantici e Mattia Perin sembra essere il protagonista assoluto del prossimo capitolo di questa saga invernale. Secondo le ultime notizie rilanciate da Il Secolo XIX, l’attuale portiere della Juventus sta esercitando una forte pressione per tornare a difendere i pali del Genoa, squadra con cui ha un legame storico e indissolubile. La volontà del giocatore non è solo una semplice intenzione, ma si è già trasformata in qualcosa di molto più concreto: tra l’entourage dell’estremo difensore e la dirigenza del Grifone esisterebbe infatti già una sorta di accordo di massima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

