Perin Genoa il portiere spinge per tornare in Liguria | c’è un accordo di massima ma manca l’intesa con la Juve Le ultimissime
Perin Genoa, il portiere spinge per tornare in rossoblù: intesa di massima raggiunta sul contratto, ma manca l’ok decisivo della società bianconera. Il calciomercato porta spesso con sé storie di ritorni romantici e Mattia Perin sembra essere il protagonista assoluto del prossimo capitolo di questa saga invernale. Secondo le ultime notizie rilanciate da Il Secolo XIX, l’attuale portiere della Juventus sta esercitando una forte pressione per tornare a difendere i pali del Genoa, squadra con cui ha un legame storico e indissolubile. La volontà del giocatore non è solo una semplice intenzione, ma si è già trasformata in qualcosa di molto più concreto: tra l’entourage dell’estremo difensore e la dirigenza del Grifone esisterebbe infatti già una sorta di accordo di massima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Perin al Genoa? Accordo di massima tra il Grifone e il portiere: cosa chiede la Juventus per lasciarlo andare
Leggi anche: Perin Genoa, a gennaio può concretizzarsi il clamoroso ritorno del portiere in Liguria! L’indiscrezione sul mercato Juve
Il Genoa spinge per Perin: nuovo tentativo con la Juve, il piano di De Rossi; Perin spinge per il Genoa: la Juventus valuta tre profili per sostituirlo; Perin Genoa, l'affare col Grifone si scalda: aggiornamenti; De Rossi spinge per Perin, ma la Juve fa muro: i motivi.
Genoa: c’è l’intesa con Perin, manca quella con la Juve - Tra il portiere e il club rossoblù ci sarebbe già una sorta di accordo di massima: il ... tuttojuve.com
Perin Genoa, il portiere ha trovato l’accordo con il ‘Grifone’: le ultime sulla trattativa e la durata del contratto - Secondo Schira, sarebbe stato trovato un accordo triennale fra le parti Il futuro di Mattia Perin potrebbe essere nuovamente leg ... calcionews24.com
Juventus, Pedullà: ‘I bianconeri studiano Mandas, Perin spinge per andare al Genoa’ - Alfredo Pedullà ha parlato della possibilità che la Juventus cerchi un secondo portiere visto che Mattia Perin potrebbe andare al Genoa ... it.blastingnews.com
Perin-Genoa: c'è l'accordo. il portiere lascerà la Juventus a gennaio. In bianconero il gioiello rossoblù Norton-Cuffy - facebook.com facebook
#Ottolini pronto a piazzare il colpo dal #Genoa Serve l'aiuto di #Perin x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.