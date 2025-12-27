Dopo i 30 anni perdere peso risulta più complesso, in particolare quello della zona addominale. Con l'avanzare degli anni il metabolismo tende a rallentare, il corpo brucia un numero minore di calorie con il rischio di accumulare peso e grasso corporeo. Non solo, anche gli ormoni e lo stress possono causare l'aumento di peso che, spesso, si deposita proprio nella zona dell'addome e del girovita. Non sempre la responsabilità è da imputare all'eccesso di cibo, ma a un insieme di fattori che concorrono per rendere più ostico il dimagrimento. Per invertire la rotta di questo processo esistono quattro regole da trasformare in abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perdere grasso addominale dopo i 30 anni: 4 regole d'oro dell'esperto

Leggi anche: 15 regole d'oro per perdere peso facilmente dopo i 50 anni

Leggi anche: Come ridurre il grasso addominale "nascosto"? Ecco la combo per migliorare davvero la salute

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il workout di James Bond: il circuito segreto per un fisico potente e scolpito (anche dopo i 40); Tutto muscoli e niente cervello? Tutto falso, chi fa pesi ha una mente più giovane; Perdere peso non è solo una questione di dieta: ecco il ruolo inatteso dei neutrofili; 5x5 Bill Starr per aumentare la forza e l'ipertrofia: come funziona ed esempi.

Perdere grasso addominale dopo i 30 anni: 4 regole d'oro dell'esperto - Cenoni e feste di Natale stanno entrando nel vivo, ma voi combattete da tempo con la presenza recidiva del grasso addominale? ilgiornale.it