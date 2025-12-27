Perché l'ingegnere di Verstappen è scoppiato a piangere ad Abu Dhabi | la moglie di Lambiase svela il motivo

Le lacrime di Gianpiero Lambiase al termine del GP di Abu Dhabi non erano legate al risultato in pista. Un post pubblico su Facebook della moglie Eloisa ha chiarito cosa si nascondeva dietro quell'emozione: una battaglia contro il cancro al seno affrontata lontano dai riflettori, che spiega anche le assenze dell'ingegnere Red Bull nel corso del Mondiale di Formula 1 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

