Perché il gol di Davis in Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gol di Davis al 95' di Udinese-Lazio è stato assegnato nonostante un tocco di braccio dell'attaccante inglese, che ha fissato il punteggio sull'1-1. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

