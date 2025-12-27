Perché Corona potrebbe colpire Maria De Filippi | strategie riflettori e il grande gioco del gossip mediatico
Dalla caccia ai clic alla guerra d’immagine: tutte le ipotesi dietro un possibile scandalo che farebbe tremare la TV Se Fabrizio Corona decidesse di chiamare in causa Maria De Filippi - cosa che ormai sembra certa ma il condizionale resta d'obbligo - la mossa apparirebbe meno come una rivelaz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Dopo Signorini il cannone di Corona punta ancora: ecco chi potrebbe finire nel mirino mediatico del Re dello scandalo
Leggi anche: Maria De Filippi rivela il suo alter ego segreto: ‘Di notte divento Cattivik e gioco a burraco online’
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Perché Fabrizio Corona ha vinto comunque vada a finire il caso Signorini Dieci milioni di visualizzazioni in due puntate. Solo su YouTube. Numeri che farebbero impallidire qualsiasi programma televisivo in prima serata, ottenuti da uno studio dove Fabrizio C - facebook.com facebook
Corona vs Signorini, chi rischia cosa Le possibili mosse e perché può diventare tutto “top secret”. Di Franz Baraggino x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.