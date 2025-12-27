Città delle ombre, ambientata a Barcellona, colloca i suoi efferati delitti in uno spazio davvero speciale. Una città, infatti, si esprime attraverso la sua architettura, le sue geometrie, le simmetrie che si intrecciano: una mappatura del reale, un reticolato invisibile che orienta il nostro vivere. Una città è un’idea, uno spazio prima immaginato e poi costruito, capace di suggerire abitudini, percorsi, attitudini. Per questo, chi progetta una città finisce per progettare anche i comportamenti di chi la attraversa. Ed è un po' quello che succede in questa serie. Un orribile omicidio sconvolge Barcellona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Città delle ombre è la migliore alternativa Netflix al finale di Stranger Things

Leggi anche: Stranger Things, Netflix rivela la durata dell’episodio finale e delle proiezioni speciali nei cinema statunitensi

Leggi anche: Stranger Things 5, è tutto vero: il gran finale della serie Netflix arriverà al cinema

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Non venite nella città dei due mari, perchè é una città morta.. Buon Natale a tutti Antonio Lenti - facebook.com facebook

stiamo osservando in numerosi Paesi avanzati, con conseguenze economiche, sociali e politiche. Perché la polarizzazione fra città dinamiche/globalizzate e realtà rurali/provinciali è uno dei tanti fattori che sta alimentando lo scontro politico attuale e l'ascesa x.com