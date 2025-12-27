Perché Città delle ombre è la migliore alternativa Netflix al finale di Stranger Things

27 dic 2025

Città delle ombre, ambientata a Barcellona, colloca i suoi efferati delitti in uno spazio davvero speciale. Una città, infatti, si esprime attraverso la sua architettura, le sue geometrie, le simmetrie che si intrecciano: una mappatura del reale, un reticolato invisibile che orienta il nostro vivere. Una città è un’idea, uno spazio prima immaginato e poi costruito, capace di suggerire abitudini, percorsi, attitudini. Per questo, chi progetta una città finisce per progettare anche i comportamenti di chi la attraversa. Ed è un po' quello che succede in questa serie. Un orribile omicidio sconvolge Barcellona. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

