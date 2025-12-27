Per la Samb c’è tanto da fare sul mercato

Tra meno di una settimana, il prossimo 2 gennaio, riaprirà il calcio mercato con la Samb che, seguendo le indicazioni di mister D’Alesio dovrà apportare i dovuti aggiustamenti alla squadra. La formazione rossoblù era stata costruita per il 4-3-3 di Ottavio Palladini e con l’arrivo dell’ex Rimini è stato cambiato modulo di gioco passando al 3-5-2. Ecco, quindi che si dovranno trovare gli elementi giusti per il credo tattico di D’Alesio. A partire dagli esterni di centrocampo che debbono avere determinate caratteristiche. A sinistra c’è Tosi, con la Cremonese che però avrebbe manifestato l’intenzione di riprendere il classe 2005 per poi girarlo ad un altro club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Samb, niente da fare per l'attaccante Ferrari - E lo era stato anche nel mercato di gennaio quando il diesse Stefano De Angelis provò a toglierlo all'Avezzano.

