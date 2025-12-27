Per il New York Times Olly è l’artista italiano più importante del 2025

Il 2025 è stato decisamente un anno da ricordare per Olly, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e tra i cantautori più amati in Italia. A coronamento di una stagione di successi e soddiafazioni lavorative e personali, è arrivata anche l'investitura ufficiale da parte del New York Times. Nell'articolo di fine anno del quotidiano statunitense, in cui vengono selezionati -Paese per Paese- gli artisti e le canzoni più importanti degli ultimi 365 giorni, ad essere citato è stato infatti il cantautore ligure. La sua Balorda Nostalgia, il brano che lo ha portato alla vittoria sul palco dell' Ariston, è dunque il singolo italiano più importante del 2025.

