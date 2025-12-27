La salvezza con 3 turni di anticipo a chiudere i primi 6 mesi e il sorprendente settimo posto alla fine di questo girone di andata. Tirnado le somme, alla fine è stato un 2025 da incorniciare per il Carpi, nel solco del già ottimo 2024, l’anno del ritorno fra i professionisti ad aprile e dei primi 6 mesi in C chiusi fuori dalla zona playout nel dicembre di un anno fa. L’ANNO SOLARE. Numeri alla mano, in tutto i biancorossi hanno giocato 37 gare di campionato da gennaio a dicembre 2025, ottenendo 48 punti frutto di 13 successi, 9 pareggi e 15 sconfitte, alla media punti di 1,29 a gara, 38 gol segnati e 46 incassati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per il Carpi corsaro un 2025 da incorniciare

Leggi anche: Carpi, Cassani contento: "Sei punti da incorniciare"

Leggi anche: Forlì, un altro osso duro . Il Carpi ha l’animo corsaro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Carpi, Cassani contento: "Sei punti da incorniciare" - Dopo i due ko con rimpianti contro Arezzo e Ravenna la squadra di Cassani ha infilato 2 successi di fila, planando in zona ... ilrestodelcarlino.it

Forlì, un altro osso duro . Il Carpi ha l’animo corsaro - 30) lo stadio Morgagni riapre i battenti per la partita con il Carpi: vecchia avversaria di tante battaglie, in particolare negli anni Settanta. ilrestodelcarlino.it

#Torino corsaro al Mapei: #Sassuolo ko, decide #Vlasic su rigore Colpo esterno del Torino che espugna il Mapei Stadium superando 0-1 il Sassuolo e centra il secondo successo consecutivo. Alla squadra di Marco Baroni basta un rigore trasformato da Nikol - facebook.com facebook