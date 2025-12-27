Fari puntati per il 2026 sul sociale, le infrastrutture e il rafforzamento dei servizi ai cittadini. Lo dice il sindaco di Recanati Emanuele Pepa (nella foto). "Le maggiori risorse disponibili sono state ripartite su tutti i settori, ma con una scelta precisa: concentrare l’attenzione soprattutto sulle politiche sociali. Una scelta che nasce anche dai dati demografici della città. Nel 2025 a Recanati sono nati 120 bambini e sono deceduti oltre 210 cittadini" ha ricordato il sindaco, sottolineando come l’apertura del nuovo asilo nido rappresenti uno degli investimenti più strategici dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pepa assicura: "Non sarà toccato il punto di primo intervento"

Leggi anche: Punto di primo intervento di Sacile verso la chiusura: "I servizi sanitari saranno comunque garantiti"

Leggi anche: Medici al posto del punto di primo intervento: martedì l'incontro tra Riccardi e i comitati di Sacile

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L'alimentazione influenza longevità e salute. È un adagio antico, confermato dagli studi più recenti: mangiare bene fa vivere bene e più a lungo. Così come una vita di relazione e la tranquillità economica per il futuro anche grazie a Intesa Sanpaolo Assicurazi - facebook.com facebook