Pensioni via ai controlli dell’Inps per chi vive all’estero | quando partono

L'Inps ha avviato la campagna 2026 di controllo dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero, una procedura necessaria per continuare a percepire regolarmente la pensione fuori dal territorio nazionale. L'accertamento, annunciato con un messaggio ufficiale del 19 dicembre, partirà da marzo 2026 e interesserà migliaia di pensionati in diversi Paesi. Il processo di verifica prevede l'invio di specifica documentazione secondo modalità e tempistiche precise, con un calendario articolato in più fasi e alcune esclusioni. Di seguito, tutte le informazioni utili su come funziona il controllo, chi è coinvolto, chi è escluso e cosa succede in caso di mancato invio dei documenti.

Dal 2026 via ai controlli sui pensionati all’estero - Dal 20 marzo 2026 scatterà la campagna di verifica per i pensionati italiani residenti all’estero. ilmessaggero.it

Pensionati all’estero, al via i nuovi controlli dell’Inps: cosa sapere - Continuano i controlli sui pensionati italiani all’estero, residenti sia in Europa che in Africa e in Oceania, ad esclusione dei Paesi scandinavi e di quelli dell’Est Europa che sono già stati ... tg24.sky.it

